27 октября — это 301-й день високосного 2024 года. В России эта дата посвящена автомобилистам — тем, кто водит и личный транспорт, и общественный.
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27 октября — это 301-й день високосного 2024 года. В России эта дата посвящена автомобилистам — тем, кто водит и личный транспорт, и общественный.
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