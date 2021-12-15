О тех, кто на самом деле сдерживает развитие экономики России

Последние годы все больше людей просто не понимают, что с нами происходит.Непонятно, почему резко снижается качество жизни большинства, падают реальные доходы населения, разрушается система здравоохранения, образование, возник громадный раскол между богатыми и бедными?И главное – почему так много в России предприятий и организаций с иностранным управлением: от продуктовых магазинов до алюминиевой промышленности?О том, кто сдерживает развитие нашей экономики, говорится в следующем отрывке из рукописи моей новой книги.