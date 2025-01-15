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Парламентская газета

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Штраф за отсутствие спецзнака на тихоходах предлагают повысить в 6 раз

Штраф за отсутствие спецзнака на тихоходах предлагают повысить в 6 раз

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч рублей размер штрафа для водителей транспортных средств с максимальной скоростью, 30 км/ч, не обозначающих авто специальной наклейкой «Тихоходное транспортное средство».

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