На Хачатуряна спроектируют и изготовят модель планера

Во время мастер-класса, который пройдёт 12 июня в 12.00 на фестивальной площадке в сквере на улице Хачатуряна, каждый участник самостоятельно разработает, спроектирует и изготовит простейшую метательную модель планера под руководством специалистов клуба «Ветерски».