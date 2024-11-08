Свердловские бизнесмены отклонили проект скандальной чиновницы

Свердловские бизнесмены не приняли на региональном Совете стратегического развития (прошел 7 ноября) проект областного департамента развития туризма (ДРТ), который возглавляет Эльмира Туканова, регулярно попадающая в сводки о кулуарных конфликтах и интригах.