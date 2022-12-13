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Инфекционист Малышев объяснил, как защитить себя в сезон гриппа

Инфекционист Малышев объяснил, как защитить себя в сезон гриппа

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, какие меры безопасности помогут защититься от гриппа. На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вариант вируса гриппа, распространяющийся в России, может наносить серьезный ущерб здоровью.

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