Инфекционист Малышев объяснил, как защитить себя в сезон гриппа

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, какие меры безопасности помогут защититься от гриппа. На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вариант вируса гриппа, распространяющийся в России, может наносить серьезный ущерб здоровью.