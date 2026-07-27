Трамп поднял вопрос о дефиците боеприпасов в армии США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости увеличения запасов боеприпасов в армии страны. Он отметил, что сокращение запасов связано с действиями его предшественника Джо Байдена, который выделил значительное количество вооружений Украине.
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