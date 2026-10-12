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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На автовокзале Барнаула пьяная компания устроила дебош после отказа в посадке на рейс

На автовокзале Барнаула пьяная компания устроила дебош после отказа в посадке на рейс

Требования сотрудников полиции прекратить нарушение общественного порядка они проигнорировали На барнаульском автовокзале транспортные полицейские задержали троих мужчин, которые устроили конфликт после того, как их не пустили в междугородний автобус.

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