Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления по «Северным потокам»

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия, как и обещала, 28 сентября распространила в Совбезе Организации Объединенных Наций проект заявления председателя СБ по подрывам газопроводов «Северный поток».
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