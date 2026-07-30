Оренбургский штаб призвал АЗС сократить перерывы

Оперативный штаб правительства Оренбургской области, занимающийся оценкой ситуации с горюче-смазочными материалами, рекомендовал автозаправочным станциям региона сократить продолжительность технических перерывов.
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