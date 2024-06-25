Министр обороны Израиля попросил США не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне во вторник, 25 июня, заявил, что Иран является главной угрозой для будущего мира и попросил США не допустить появления ядерного оружия у Тегерана, – сообщают СМИ.
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