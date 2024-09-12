РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вова Рябов
    Россия то же имеет такое право уничтожить тех кто поставляет оружие.которым убивают мирное населениеСтармер ответил н...
  • Evgeni Velesik
    А они хотят бы знают, что они и финны первые на заклании?Глава МИД Польши ...
  • Evgeni Velesik
    У него есть одна особенность и это средства для безбедного проживания в любой стране! Наверное внукам и правнукам мож...Познер отказался ...

Захарова заявила о важности защиты культурного суверенитета РФ

Захарова заявила о важности защиты культурного суверенитета РФ

РИА Новости/Сергей Пятаков Защита культурного суверенитета РФ является гарантией того, что другие страны и народы, смогут, ориентируясь на Россию, сохранить культуры, заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх