Захарова заявила о важности защиты культурного суверенитета РФ

РИА Новости/Сергей Пятаков Защита культурного суверенитета РФ является гарантией того, что другие страны и народы, смогут, ориентируясь на Россию, сохранить культуры, заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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