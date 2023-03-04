Армия США собралась увеличить количество закупаемых боеприпасов на годы вперед

При составлении бюджета армии США на 2024 год командование собирается запросить разрешение на приобретение большего количества боеприпасов на несколько лет вперед.
Популярные статьи
- Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины
- Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
- Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода
Свежие комментарии