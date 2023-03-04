Военное обозрение

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Армия США собралась увеличить количество закупаемых боеприпасов на годы вперед

Армия США собралась увеличить количество закупаемых боеприпасов на годы вперед

При составлении бюджета армии США на 2024 год командование собирается запросить разрешение на приобретение большего количества боеприпасов на несколько лет вперед.

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