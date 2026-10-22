“Sen. Kevin Cramer said Thursday that he had concerns about Elon Musk’s influence over national security matters after Ukraine was blindsided by a disruption of a satellite communications service developed by Musk’s SpaceX,” Politico reports.
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