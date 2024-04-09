Первичный инсультный центр был открыт в районной больнице Хынчешть

В районной больнице Хынчешть были открыты первичный инсультный центр (AVC), отделение анестезии и интенсивной терапии (ATI) и установлено современное оборудование, говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии