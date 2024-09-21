Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о больших потерях Вооруженных сил Украины в районе города Суджи Курской области.
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