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«Время пришло»: Катя Лель готовится к долгожданной встрече с любимым мужчиной

«Время пришло»: Катя Лель готовится к долгожданной встрече с любимым мужчиной

Певица Катя Лель скоро встретиться с мужчиной, которого ведет к ней сама судьба и целая Вселенная. Очередной порцией мистических откровений исполнительница поделилась с журналистами издания «Страсти» на премьере фильма «Почему ты?» Корреспондент отметил, что настоящая любовь приходит к человеку тогда, когда он к ней морально готов.

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ВД
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ЛЛ
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