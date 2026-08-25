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Трамп прозрел слишком поздно: кого на самом деле кормит война в Персидском заливе

Трамп прозрел слишком поздно: кого на самом деле кормит война в Персидском заливе

ПЕКИН, 25 августа, ФедералПресс. Конфликт на Ближнем Востоке превратился в грузовик с отказавшими тормозами, и теперь даже Белый дом признает: за пламенем авиаударов скрывается системная ловушка, в которой завязаны нефть, выборы и неожиданный «украинский след».

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