В России почти на 70% подскочил спрос на вахтовых сотрудников

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко В России стремительно вырос спрос на вахтовых сотрудников. Так, во II квартале работодатели разместили для таких специалистов на 69% больше вакансий, чем в 2023 году, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на сервис "Авито Работа".
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