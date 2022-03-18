Кубок Гагарина. «Металлург» против «Авангарда», СКА сыграет со «Спартаком»

«Металлург» примет «Авангард» в первом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина. Кроме того, СКА сегодня сыграет со «Спартаком».

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