Без прислуги — никуда: почему россияне оказались терпимыми к мигрантам

Невзирая на массу публикаций в СМИ и соцсетях о том, «как ужасны эти понаехавшие» и когда их выгонят вон, опрос ВЦИОМ показал удивительный результат: 81% жителей России не испытывают негативных эмоций к мигрантам и даже не очень волнуются при виде инородцев (переживающих оказалось всего 12%).