Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Опять думают за такой короткий срок сделали очередных "эффективных" управленцев...почему думают, что обучение не нужн...Путин рассказал, ...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    На кол всех черножопых ишаков и закрыть въезд в Россию из кишлаков. Пусть лучше рабочие из КНДР едут бооьше толку и н...Хотели взорвать б...
  • Сергей Сидоров
    Интересно а как с высокой ставкой кредита можно успешно развивать свое производство. Ведь кредиты очень дорогие и сжи...Центробанк Китая ...

А что было бы, если бы у нас не было "Русской общины"?

А что было бы, если бы у нас не было "Русской общины"?

"Учите узбекский" — Директор школы в Калининграде дала совет русским В Узбекистане еще громыхает предыдущий конфликт, связанный с рукоприкладством со стороны школьной учительницы по отношению к мальчику, попросившему на уроке русского языка объяснить тему по-русски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх