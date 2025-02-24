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МЭР пока оценивает инфляцию в РФ по итогам 2025 года в диапазоне 7-8% — Решетников

МЭР пока оценивает инфляцию в РФ по итогам 2025 года в диапазоне 7-8% — Решетников

НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев — РИА Новости. Минэкономразвития пока оценивает инфляцию в РФ по итогам 2025 года в диапазоне 7-8%, начнет работу над новым макропрогнозом в марте, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников.

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