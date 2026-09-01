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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Джексон: «Обмен Карри в «Сан-Антонио» на Фокса и кого-то из молодых был бы хорошим решением для всех»

Чемпион НБА Стивен Джексон, рассуждая о будущем Стефена Карри , предложил вариант обмена 2-кратного MVP в « Сан-Антонио ».

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