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7 дней в обычном режиме и месяц в режиме ожидания. Представлен первый смартфон с экраном NXTPAPER OLED и режимом электронной книги TCL P80 Ultra

7 дней в обычном режиме и месяц в режиме ожидания. Представлен первый смартфон с экраном NXTPAPER OLED и режимом электронной книги TCL P80 Ultra

Одно нажатие отключает лишние отвлекающие элементы и переводит дисплей в чёрно-белый режим с автономностью до семи дней TCL представила серию P80, впервые применив в смартфонах технологию NXTPAPER вместе с OLED-дисплеем.

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