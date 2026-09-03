7 дней в обычном режиме и месяц в режиме ожидания. Представлен первый смартфон с экраном NXTPAPER OLED и режимом электронной книги TCL P80 Ultra

Одно нажатие отключает лишние отвлекающие элементы и переводит дисплей в чёрно-белый режим с автономностью до семи дней TCL представила серию P80, впервые применив в смартфонах технологию NXTPAPER вместе с OLED-дисплеем.
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