А докажи ка,что не такая!- как очередной мужчина учить меня жизни решил.

Ох и обидчивый нынче мужик пошёл 🤣 Вчера в очередной раз меня пытались поучить жизни, а я поняла насколько я всё-таки смогла себя изменить! Всё началось с того, что мне по вечерам теперь очень хорошо смотрится видео про чужие копательства.
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