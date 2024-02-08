А докажи ка,что не такая!- как очередной мужчина учить меня жизни решил.

Ох и обидчивый нынче мужик пошёл 🤣 Вчера в очередной раз меня пытались поучить жизни, а я поняла насколько я всё-таки смогла себя изменить! Всё началось с того, что мне по вечерам теперь очень хорошо смотрится видео про чужие копательства.