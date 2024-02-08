ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
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    "Я молча кнопку «в черный список» нажала и ближе к милому подползла."  с  Все правильно и все в порядке!А докажи ка,что н...
  • F I
    Интересно .  Удачи.А докажи ка,что н...

А докажи ка,что не такая!- как очередной мужчина учить меня жизни решил.

А докажи ка,что не такая!- как очередной мужчина учить меня жизни решил.

Ох и обидчивый нынче мужик пошёл 🤣 Вчера в очередной раз меня пытались поучить жизни, а я поняла насколько я всё-таки смогла себя изменить! Всё началось с того, что мне по вечерам теперь очень хорошо смотрится видео про чужие копательства.

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Комментарии
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F I
Интересно .  Удачи.
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1 час.
Майя Maja
&quot;Я молча кнопку «в черный список» нажала и ближе к милому подползла.&quot;  с  Все правильно и все в порядке!
Ответить
55 мин.

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