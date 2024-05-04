Американцы проваливали эту войну с середины 2022г.. Украинцы заплатят за это высшую цену

Liudmila Kosteley

Liudmila Kosteley, [04.05.2024 17:46] Да я по КАРТАМ БЕГАЛА. По Европе, США и РФ. Вот эта карта, должна положить КОНЕЦ войны на Украине, во всяком случае, для РФ и Украины А там. Прибалтика должна РФ заплатить ДОЛГ (Петру -1, которые он заплатил в 1721г ШВЕЦИИ. То что ЖЁЛТЫМ. уже присоединились к РОССИИ (назад) Красным КРЫМ-НАШ, вопрос решён. А на ОСТАЛЬНЫХ (в ЕС) неср...пусть сами с ними разбираются Рита Феофанова, [04.05.2024 17:47] Ясно Liudmila Kosteley, [04.05.2024 17:51] Единствено, что Царь Алексей Михайлович (отец Петра-1) КУПИЛ в 1686г у ПОЛЬШИ Киев, за 149 руб. И всё что от КИЕВА на ВОСТОК Российской Империи (Вечный Мир)