По страницам западных СМИ. «Украина могла покончить с Путиным в прошлом году, но по вине Запада ключевая возможность упущена»: На Западе многие уверены, что теперь «русские не согласятся на меньшее, чем полное уничтожение украинского государства».
Американцы проваливали эту войну с середины 2022г.. Украинцы заплатят за это высшую цену
Комментарии
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Liudmila Kosteley
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3 час.
Liudmila Kosteley
Liudmila Kosteley, [04.05.2024 17:46] Да я по КАРТАМ БЕГАЛА. По Европе, США и РФ. Вот эта карта, должна положить КОНЕЦ войны на Украине, во всяком случае, для РФ и Украины А там. Прибалтика должна РФ заплатить ДОЛГ (Петру -1, которые он заплатил в 1721г ШВЕЦИИ. То что ЖЁЛТЫМ. уже присоединились к РОССИИ (назад) Красным КРЫМ-НАШ, вопрос решён. А на ОСТАЛЬНЫХ (в ЕС) неср...пусть сами с ними разбираются Рита Феофанова, [04.05.2024 17:47] Ясно Liudmila Kosteley, [04.05.2024 17:51] Единствено, что Царь Алексей Михайлович (отец Петра-1) КУПИЛ в 1686г у ПОЛЬШИ Киев, за 149 руб. И всё что от КИЕВА на ВОСТОК Российской Империи (Вечный Мир)
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3 час.
Liudmila Kosteley
Вот эта КАРТА есть и в США. Это Нужно Решать РОССИИ с Республиками, которые НЕЗАКОННО (вернее не соблюдая ЗАКОНА Выхода из СОСТАВА СССР.Это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ Границы Республик, входивших в состав СССР. МИД РФ , через ООН должен решать.
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3 час.
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