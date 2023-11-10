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«Я в ужасе: США позволили России укрепиться, Крымский мост стоит» – Каспаров

«Я в ужасе: США позволили России укрепиться, Крымский мост стоит» – Каспаров

Политнавигатор Украине могло бы хватить одного дня, чтобы уничтожить Крымский мост, если бы США дали ей достаточно оружия.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
какая же он мразь. не ты его строил. Фашист.
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1 д.
Игорь Максаков
А что это за такая ипанутая цитата про то, что США позволили России укрепиться???? США это вообще откуда  и кто они вообще есть? У них кроме их ничем необеспеченной бумажки ничего нет! Корытам с самолётами на борту, уже более полувека. Да и по сути США это самая трусливая и наглая страна в мире, которая везде куда не влезет получает либо в рыло, либо пика под жопу. Уже стыдно должно быть бряцать своими военными игрушками.
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1 д.
Игорь Максаков
Если мозг высох, то какая тут игра?
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1 д.

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