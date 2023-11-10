«Я в ужасе: США позволили России укрепиться, Крымский мост стоит» – Каспаров

Игорь Максаков

А что это за такая ипанутая цитата про то, что США позволили России укрепиться???? США это вообще откуда и кто они вообще есть? У них кроме их ничем необеспеченной бумажки ничего нет! Корытам с самолётами на борту, уже более полувека. Да и по сути США это самая трусливая и наглая страна в мире, которая везде куда не влезет получает либо в рыло, либо пика под жопу. Уже стыдно должно быть бряцать своими военными игрушками.