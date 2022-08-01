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Один из лидеров Исламской партии Малайзии позвал правящую партию в коалицию

Один из лидеров Исламской партии Малайзии позвал правящую партию в коалицию

Исламская партия Малайзии (PAS) все еще открыта для совместной работы, в том числе с Объединённой малайской национальной организацией (UMNO) в преддверии 15-х всеобщих выборов (GE-15), заявил заместитель президента партии Туан Ибрагим Туан Ман.

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