Донбасс Сегодня

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    О каком недоверии россиян к отечественному продукту власти пишет автор? Вакцины просто нет в наличии. Почему продают...Аргентина грозит ...
  • Александр Самбур
    где утверждалось что сбили 100% ?Израиль показал р...
  • Sergiy Che
    "...но в крымском городе хороши также экология и инфраструктура, цитирует итоги опроса РБК. .." - извиняюсь, а про к...Россияне назвали ...

Пьяный мужчина напал на врача в саратовской больнице. Видео

Пьяный мужчина напал на врача в саратовской больнице. Видео

Пьяный мужчина избил возлюбленную и сотрудников полиции в ХМАО Мужчина из города Мегион, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою подругу, а затем и сотрудников правоохранительных органов, которые приехали на вызов к потерпевшей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх