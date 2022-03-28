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Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Оцениваю выше, чем даже их самых именитых предшественников разных поколений»

Комментатор Виктор Гусев высказался о своих коллегах. — Кто сегодня лучший футбольный комментатор на ТВ? — Скажу о молодых.

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