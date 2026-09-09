Алексей Шебалков: половина лесов ДНР уничтожена украинскими войсками

Министр природы ДНР Алексей Шебалков рассказал, что действия украинских войск уничтожили половину лесов национального парка "Святые Горы".
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