В США обвинили Маска в попытке срыва принятия проекта по бюджету

Член Палаты представителей США Роза Делауро выступила с обвинениями в адрес американского предпринимателя Илона Маска из-за попытки срыва принятия законопроекта о бюджете, направленного на избежание шатдауна, поскольку он включал положение, которое могло ограничить работу предприятий бизнесмена в Китае, сообщает РИА Новости.
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