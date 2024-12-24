Курс юаня резко упал до 13,8581

Курс юаня резко упал до 13,8581Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 13,8581, теряя 1,72% С 2000-х годов власти КНР начали реализовывать программу по превращению жэньминьби в конвертируемую, международную валюту.