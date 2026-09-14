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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев, Синнер, Зверев, Коболли, Тиафу сыграют на октябрьском турнире в Вене

Шестая ракетка мира Даниил Медведев сыграет на ATP 500 в Вене. Также свое участие в турнире подтвердили: действующий чемпион Янник Синнер Александр Зверев ; Флавио Коболли ; Фрэнсис Тиафу ; Лернер Тьен ; Якуб Меньшик ; Брэндон Накашима ; Томми Пол ; Лоренцо Музетти .

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