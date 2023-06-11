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Андрей Ермак: Киев уверен в своей победе при наступлении

Андрей Ермак: Киев уверен в своей победе при наступлении

Руководитель ОП киевского режима Андрей Ермак указал на тот факт, что он много ждёт от наступательных действий Вооружённых сил державы, ведущихся прямо сейчас.

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