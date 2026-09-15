Звезда «почувствовала» вращение чёрной дыры в центре Млечного Пути

Движение S301 может впервые позволить измерить вращение сверхмассивной чёрной дыры Астрономы обнаружили звезду S301 на самой короткой из известных орбит вокруг сверхмассивной чёрной дыры Стрелец A* (Sagittarius A*, Sgr A*) в центре Млечного Пути.