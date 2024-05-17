«Его мольбы о прощении уже никому не требуются. Нужно срочно гнать эту нечисть из России!»

US

Uri Strukow

Уважаемый, это я или Президент подписываю соглашения о едином рынке труда СНГ? Это я или Президент дает своей подписью все денежные гарантии мигрантам, в том числе признание трудового стажа, выплату пособий и пенсий? Вы когда что-то пустое пишите, сначала изучите сам вопрос- откуда и куда дует, а то сразу пиндосское- а что ты лично сделал, чтобы мигранты не ехали в Россию. А лично я могу только берданку взять и пойти стрелять. Кстати, в 22м у меня знакомую изнасиловали и убили трое таджиков прямо возле дома. Мать двоих детей и бабушка двоих внуков. Еще вопросы есть?