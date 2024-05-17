«Устанут искать и наказывать». Новый скандал с мигрантом в Новом Уренгое дошел до Бастрыкина Стоп-кадр с видео, СКР В России вновь оскандалился гость из страны Ближнего зарубежья.
«Его мольбы о прощении уже никому не требуются. Нужно срочно гнать эту нечисть из России!»
Комментарии
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Evgenija Palette
Правда - "ВЫСОЛКА?"... Не "ВЫСЫЛКА?"... ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
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1 час.
Александр
Кто бы тебе лоботомию сделал? Бешеному нацисту?
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1 час.
US
Uri Strukow
Уважаемый, это я или Президент подписываю соглашения о едином рынке труда СНГ? Это я или Президент дает своей подписью все денежные гарантии мигрантам, в том числе признание трудового стажа, выплату пособий и пенсий? Вы когда что-то пустое пишите, сначала изучите сам вопрос- откуда и куда дует, а то сразу пиндосское- а что ты лично сделал, чтобы мигранты не ехали в Россию. А лично я могу только берданку взять и пойти стрелять. Кстати, в 22м у меня знакомую изнасиловали и убили трое таджиков прямо возле дома. Мать двоих детей и бабушка двоих внуков. Еще вопросы есть?
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37 мин.
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