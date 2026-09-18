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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске аварийные бараки с «Телецентра» расселят к 2029 году

В Новосибирске аварийные бараки с «Телецентра» расселят к 2029 году

В Новосибирске мэрия назвала сроки расселения аварийных бараков в микрорайоне «Телецентр». Об этом сообщили в «Прецеденте» 18 сентября.

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