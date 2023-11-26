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Завтра будет всегда

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Конец эпохи майдана. Польский проект Америки

Конец эпохи майдана. Польский проект Америки

Конец эпохи майдана. Польский проект Америки Ростислав Ищенко Вопреки мнению многих коллег, которые, основываясь на продолжении американской помощи Украине, полагают, что США имеют на неё некие долгосрочные планы, считал, считаю и буду считать, что Вашингтон списал Украину со счетов задолго до переворота 2014 года Произошло это между 2008 годом, когда администрации Буша-младшего не удалось убедить Францию и Германию согласиться на предоставления Киеву плана действий по членству в НАТО и 2010 годом, когда, несмотря на то, что Тимошенко была готова к новому майдану и настойчиво просила США поддержать её, Америка согласилась на президентство Януковича.

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