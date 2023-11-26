Конец эпохи майдана. Польский проект Америки Ростислав Ищенко Вопреки мнению многих коллег, которые, основываясь на продолжении американской помощи Украине, полагают, что США имеют на неё некие долгосрочные планы, считал, считаю и буду считать, что Вашингтон списал Украину со счетов задолго до переворота 2014 года Произошло это между 2008 годом, когда администрации Буша-младшего не удалось убедить Францию и Германию согласиться на предоставления Киеву плана действий по членству в НАТО и 2010 годом, когда, несмотря на то, что Тимошенко была готова к новому майдану и настойчиво просила США поддержать её, Америка согласилась на президентство Януковича.