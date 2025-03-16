Врач рассказал о профилактике угрожающего россиянам синдрома «мертвых ягодиц»

Тендинопатия, также известная как синдром «мертвых ягодиц», возникает при сидячем образе жизни, из-за длительных поездок на автомобиле или из-за неправильного выполнения спортивных упражнений, объяснил травматолог-ортопед центра «Медфрендс» Мурат Хасароков.
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