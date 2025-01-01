Приток нелегальных мигрантов в Великобританию вырос на четверть за 2024 год

Число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию в 2024 году по маршруту через пролив Ла-Манш, выросло на четверть по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные министерства внутренних дел страны, 1 января пишет The Independent.
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