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Гендиректор Запорожской АЭС полгода работал на СБУ под носом у России

Гендиректор Запорожской АЭС полгода работал на СБУ под носом у России

Военно-гражданской администрации Энергодара стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС долгое время общался с сотрудниками СБУ через мессенджеры, докладывая своиv кураторам из Киева о всём происходящем на стратегическом объекте.

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