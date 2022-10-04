Гендиректор Запорожской АЭС полгода работал на СБУ под носом у России

Военно-гражданской администрации Энергодара стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС долгое время общался с сотрудниками СБУ через мессенджеры, докладывая своиv кураторам из Киева о всём происходящем на стратегическом объекте.
Военно-гражданской администрации Энергодара стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС долгое время общался с сотрудниками СБУ через мессенджеры, докладывая своиv кураторам из Киева о всём происходящем на стратегическом объекте.
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