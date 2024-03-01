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Юрист Александр Карабанов: если на вас упала сосулька, можно подать иск в суд

Юрист Александр Карабанов: если на вас упала сосулька, можно подать иск в суд

Кандидат юридических наук, председатель московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнёры" Александр Карабанов в беседе с "АН" пояснил, какую финансовую компенсацию, с кого и как можно получить, если упал на улице из-за плохой уборки улиц.

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