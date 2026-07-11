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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Трамп пригрозил Ирану ударом тысяч ракет при покушении на него

Трамп пригрозил Ирану ударом тысяч ракет при покушении на него

Трамп заявил, что США атакуют Иран тысячами ракет при попытке Тегерана совершить покушение на него. По словам американского президента, приказы уже отданы, американские войска готовы и способны за год полностью уничтожить Иран.

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