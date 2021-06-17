Общественный совет МВД Якутии совместно с некоммерческой организацией «Союз Авто» провели совместную акцию

К призыву общественников МВД по Республике Саха (Якутия) по информированию граждан о риске стать жертвой мошенников, орудующих по телефону и в сети «Интернет», на этот раз присоединилась некоммерческая организация «Союз авто» в лице директора Андрея Косицкого и водителей частных маршрутных автобусов, курсирующих по улицам Якутска.