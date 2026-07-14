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Ракова: в Москве расширили диагностику дисплазии у детей благодаря ИИ-сервису

Ракова: в Москве расширили диагностику дисплазии у детей благодаря ИИ-сервису

В столице заработал уже 70-й по счету ИИ-сервис для лучевой диагностики. Он автоматически выполняет коксометрию на рентгеновских снимках: строит специальные углы и определяет, нарушено ли анатомическое строение суставов.

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