Ракова: в Москве расширили диагностику дисплазии у детей благодаря ИИ-сервису

В столице заработал уже 70-й по счету ИИ-сервис для лучевой диагностики. Он автоматически выполняет коксометрию на рентгеновских снимках: строит специальные углы и определяет, нарушено ли анатомическое строение суставов.
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