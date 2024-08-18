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Военное обозрение

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Лукашенко: Российская армия «снесёт» украинских военных в Курской области

Лукашенко: Российская армия «снесёт» украинских военных в Курской области

Если Киев продолжит курс на эскалацию, то Украина перестанет существовать.

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