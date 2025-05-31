Завтра – в «Аркадию»! Юных астраханцев зовут на их праздник

В главном городском парке ожидают концерт, интерактивные площадки и многое интересное. Завтра, 1 июня, в Астрахани на территории парка «Аркадия» пройдет праздник «Пусть детство звонкое смеется!», приуроченный к Международному дню защиты детей и организованный администрацией города совместно с партнерами.