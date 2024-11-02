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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Компетентные ответы на волнующие вопросы: в Бобруйском районе прошел профсоюзный правовой прием.

Компетентные ответы на волнующие вопросы: в Бобруйском районе прошел профсоюзный правовой прием.

В правовом приеме, прошедшем в административном здании ТУП ´Бобруйский рынок´, приняли участие прокурор района Геннадий Ярмак и правовой инспектор труда Могилевского обкома профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства Елена Ильющенко.

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