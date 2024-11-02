Компетентные ответы на волнующие вопросы: в Бобруйском районе прошел профсоюзный правовой прием.

В правовом приеме, прошедшем в административном здании ТУП ´Бобруйский рынок´, приняли участие прокурор района Геннадий Ярмак и правовой инспектор труда Могилевского обкома профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства Елена Ильющенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии